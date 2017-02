Cameroun: Coupes africaines des clubs - Les Camerounais d'attaque

Enfin, Yong Sport Academy (YOSA) reçoit également les Ethiopiens de Defence Fc à Douala ce samedi, après sa défaite (0-1) à Addis-Abeba. Le coach Emmanuel Ndoumbe Bosso s'entraîne depuis mercredi dernier avec un groupe de 18 joueurs et un seul objectif : inscrire au moins un but et ne pas en prendre.

Mais le club d'Aimé Léon Zang est arrivé hier en fin d'après-midi au Sénégal où l'attend l'ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie avec un but d'avance grâce à leur victoire (1-0). L'objectif sera de conserver cette avance face à un adversaire plus en jambes, qui va sans doute tenter d'emballer le match.

UMS, Coton Sport, Apejes et YOSA disputent ce week-end les matchs retour du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions et la coupe de la CAF.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.