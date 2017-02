Le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur, Pr. Jacques Fame Ndongo parvenu à notre Rédaction.

«Le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des Ordres académiques, informe la communauté universitaire, les enseignants, les administrateurs, le personnel d'appui et les étudiants qu'à la suite du mot d'ordre de grève qui a perturbé le bon déroulement des cours dans les universités de Bamenda et de Buéa, les enseignements reprennent peu à peu dans les universités sus-visées depuis la levée dudit mot d'ordre de grève, le 6 février 2017.

Les travaux dirigés (TD), les contrôles continus ainsi que les examens de fin de premier semestre, se déroulent actuellement, conformément au calendrier académique arrêté par les vice-chancellors, en liaison avec les chefs d'établissement desdites institutions universitaires.

Il réitère, en outre, aux communautés universitaires de Bamenda et de Buéa que, les mesures sécuritaires étant prises par l'Etat en vue de garantir et de pérenniser un climat serein pour le bon déroulement des activités académiques dans ces universités, rien ne s'oppose à la diffusion classique des connaissances théoriques et pratiques (savoir-savant et savoir-faire, recherche fondamentale et recherche appliquée) dans ces temples du savoir. Créés respectivement le 19 janvier 1993 à Buéa et le 14 décembre 2010 à Bamenda par le chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA.

Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, félicite et encourage les enseignants et les étudiants qui ont déjà repris le chemin des amphis, tout en invitant les retardataires à bien vouloir rejoindre leurs campus respectifs, afin d'éviter les désagréments académiques liés à l'absentéisme lors des contrôles continus et des évaluations programmées par les enseignants». (é) Jacques Fame Ndongo