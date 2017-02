Cameroun: Fédérations sportives - Les élections plus tard

Les présidents ont demandé mercredi dernier, une prorogation de leurs mandats. Un Comité sera créé pour vider les contentieux en cours.

Près de cinq heures d'échanges pour aboutir à une prorogation officielle de mandats. Depuis l'an dernier, les exécutifs au sein des fédérations civiles sportives nationales (47), excepté celle de football, sont caduques pour l'olympiade 2012-2016. Au sein de certaines fédérations, abus, non-respect des textes, décisions abusives gagnent du terrain.

Dans d'autres, les textes existants ne sont pas arrimés à la loi 2011 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives lorsque les fédérations n'ont pas à leurs têtes, deux présidents ou ne sont pas taxées de fédérations à clubs. Plus loin, des associations existent sans agrément et le milieu est clairement « pollué ».

Pour évoquer ces questions et d'autres, le ministre des Sports et de l'Education physique a réuni autour d'une table, des responsables des fédérations parce que « le sport constitue un important levier de consolidation de la fraternité, de l'unité et de l'intégration nationale.

Il faut lever les écueils qui pourraient plomber le bon déroulement des échéances à venir et mettre à la tête des fédérations, des hommes et des femmes capables de rehausser l'image du pays ».

Propos empruntés à Bidoung Mkpatt. Il est donc nécessaire de trouver un moment propice pour l'organisation de l'opération de renouvellement des exécutifs fédéraux. L'an dernier pour cause de coupe d'Afrique des nations féminine organisée au Cameroun, le renouvellement n'a pas été possible.

A l'issue des travaux, les présidents ont clairement souhaité que leurs mandats soient prorogés. « Cela part des contentieux électoraux qui n'ont jamais été vidés à ce jour. On ne pouvait pas de manière harmonieuse faire des élections sur le plan national.

C'est pourquoi un Comité technique a été créé. Il est sans délai », explique Bertrand Magloire Mendouga, président de la Fédération camerounaise de boxe et porte-voix des présidents. Un Comité technique, pour régler ces questions qui fâchent ?

Oui. Et l'existence de ce dernier rallonge logiquement les mandats des exécutifs en place dont la durée sera abrogée par l'organisation des élections. « Cette commission a pour but d'amener les fédérations à s'arrimer à la norme.

Elle sera constituée de cadres du ministère des Sports et de l'Education physique et sera mise en place par le Minsep. Son activité commencera incessamment. L'environnement actuel n'est pas propice à l'organisation des élections.

Nous allons assainir », décrit Lucien Nanga, directeur des Normes et du Suivi des organisations sportives. Tout dépendra donc de la célérité des membres. Le calendrier des élections sera connu au moment « propice ».