Congo-Kinshasa: Primature - Le Rassemblement choisit Félix Tshisekedi

Deux personnalités sont même citées pour la succession, à savoir Pierre Lumbi, président intérimaire du G7, et Moïse Katumbi, candidat déclaré de ce regroupement politique à la présidentielle. Mais en raison des ennuis judiciaires du second cité, l'on pense que Pierre Lumbi part favori.

Comme annoncé dans nos dernières livraisons, la délégation du Rassemblement composée de Christophe Lutundula (G7), Olivier Kamitatu (G7), Martin Fayulu ( Dynamique de l'Opposition), Delly Sessanga (Alternance pour la République) et Jean-Pierre Lisanga Bonganga est rentrée hier jeudi 16 février 2017 au Centre Interdiocésain, en vue de transmettre aux Evêques Catholiques ses propositions en rapport avec le choix du Premier ministre du futur gouvernement de large union nationale et la présidence de son Conseil des Sages, dont le leader serait de droit président du Conseil National de Suivi de la Transition.

