Congo-Kinshasa: L'UNICEF invite les leaders politiques à s'impliquer dans la vaccination

Pour lui, la vaccination est et demeure un outil de taille afin d'atteindre les objectifs fixés dans ce cadre. Il a souligné les conséquences dramatiques que pourrait engendrer une épidémie de rougeole dans nos familles et communautés.

Par ailleurs, Dr Matala, chef de bureau provincial de l'Unicef Kasaï et Kasaï-Central, s'est engagé à réduire drastiquement le taux de mortalité maternelle et infantile et ceci dans le contexte global du Cadre d'Accélération des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), aujourd'hui Objectifs de Développement Durable (ODD).

Parmi les sites ou zones de santé concernés par cette opération de rattrapage et cités pendant l'évaluation figurent, entre autres, Tshikaji, Ngaza, Dibaya ou encore Tshikaji. Ces perturbations étaient provoquées par des incursions dans certains endroits des miliciens du défunt chef coutumier Kamwina Nsapu, qui ne toléraient pas des attroupements des parents et de leurs enfants.

En outre, un redéploiement des superviseurs à travers les coins et recoins des zones de santé à problèmes a été décidé pour atteindre absolument tous les enfants et les vacciner là où ils vivent.

C'est ainsi que lors des réunions d'évaluation du Comité provincial de coordination (CPC), pour le suivi du bon déroulement de cette opération pendant les trois premiers jours (c'est-à-dire, les 14 et 16 février 2017) à travers le Kasaï Central, Innocente Bakanseka, ministre provincial en charge de la Santé, a déploré cette situation et ordonné que des dispositions nécessaires soient prises pour que tous les sites de vaccination ayant souffert d'une perturbation quelconque puissent bénéficier du même nombre de jours de vaccination que tous les autres sites pour vacciner maximum d'enfants ciblés.

