Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - Le G7 lance un appel à la mobilisation générale

25 ans après la marche des chrétiens en vue de l'instauration de la démocratie, le 16 février 1992 à Kinshasa, le G7, regroupement politique membre du Rassemblement, pense que le moment est venu d'influencer le cours de l'histoire pour sauver le processus démocratique en péril. Ainsi qu'il l'a démontré en 1992 en bravant la peur, le peuple congolais est appelé par le G7 à se mobiliser comme « un seul homme pour exiger l'application intégrale et sans délai de l'Accord de la Saint-Sylvestre ».

La date du 16 février 1992 est mémorable dans la longue marche de la démocratie congolaise. Pour les 25 ans de la marche des chrétiens, le G7, regroupement politique du Rassemblement des forces politiques et acquises au changement, s'est retrouvé jeudi en matinée politique pour un réarmement moral de ses membres.

Le jeudi 16 février 2007, le G7 s'est souvenu de ces hommes, femmes et enfants tombés sous les balles de la dictature de feu le président Mobutu. Ils n'avaient commis qu'un seul péché : réclamer plus de démocratie par la réouverture de la Conférence nationale souveraine (CNS).

En 2017, la journée martyre du 16 février est célébrée dans un climat politique tendu, plombé particulièrement par la mauvaise foi manifeste de la MP s'agissant de la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre signé sous l'égide de la Cenco. Cette journée est également marquée cette année par la mort du père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi. Pour toutes ces raisons, le G7 a donné une touche particulière à cette journée en associant ses membres à une réflexion sur l'avenir de la démocratie en RDC.

Dans la déclaration faite jeudi à son siège de Gombe, le G7 a décliné sa nouvelle ligne politique. 25 ans après la marche des chrétiens, ce regroupement politique pense que le peuple congolais doit puiser dans cette histoire pour sauver sa démocratie ; celle qu'il a conquise le 16 février 1992.Aujourd'hui plus qu'hier, des nuages sombres s'amoncellent chaque jour sur la démocratie congolaise.

« 25 ans après, peu de choses ont changé »

Le G7 justifie sa position par un constat malheureux qui prend notamment en compte « la dégradation constante des conditions socioéconomiques qui se traduit par la reprise de l'inflation, l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, le dérapage du taux de change, la fermeture de nombreuses entreprises et la mise au chômage de milliers de travailleurs jetant autant de familles dans une pauvreté indescriptible; la résurgence de l'insécurité et de la violence à travers l'ensemble du pays caractérisée par des massacres récurrents dans le territoire de Beni, la montée de l'extrémisme au Kongo Central et dans le Kasaï, où les combats ont fait des centaines de morts, l'instrumentalisation des affrontements meurtriers entre pygmées et bantous dans le Tanganyika, la répression aveugle dans la Mongala, et même des tueries dans la capitale; l'illégitimité générale dans laquelle se trouvent depuis le 19 décembre 2016 à minuit le président de la République et bientôt l'ensemble des élus du pays; et l'épineuse question de l'avenir du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à la suite de la disparition du président de son conseil des sages ».

« Devant les atermoiements du pouvoir à finaliser l'arrangement particulier de l'Accord global et inclusif signé en date du 31 décembre dernier sous la médiation de la CENCO », le G7 pense que le moment est venu pour le peuple congolais se prendre en charge, à l'instar de l'acte de bravoure qu'il avait posé le 16 février 1992.

Aussi le G7 demande-t-il au peuple de « ne pas perdre courage, ni espoir ! 25 ans après, face à la résurgence de la dictature, la passivité et la distraction ne doivent plus être de mise ». « Autant les forces vives de la Nation s'étaient mobilisées comme un seul homme en 1992 pour la réouverture des travaux de la CNS, clame le G7, autant aujourd'hui les Congolais doivent se mobiliser pour exiger l'application intégrale et sans délai de l'Accord de la Saint-Sylvestre ».

En soutien à cet appel, le G7 invite l'Opposition politique « à la cohésion et à l'unité sans faille afin de satisfaire aux aspirations de notre peuple ».