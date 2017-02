Algérie: Appel à la révision de certains articles du projet de loi sur la santé

Il a mis l'accent également sur l'importance de définir les responsabilités entre les médecins prescripteurs et les Caisses tout en procédant à la conjugaison des efforts afin d'assurer une couverture sanitaire au citoyen d'une part, et de préserver les équilibres financiers des caisses d'autre part.

Lors de l'installation du nouveau conseil en présence de cadres du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Dr. Bekkat Berkani a affirmé que le projet de loi sur la santé "n'accorde pas tout l'intérêt à tous les aspects" notamment celui lié à la prévention qu'il qualifie d'"extrêmement importante pour la prise en charge des maladies chroniques".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.