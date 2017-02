Ghana: Mohamed VI poursuit son offensive diplomatique au Ghana

Après s'être rendu début février courant à Juba pour sa première visite officielle au Soudan du sud, alors que l'euphorie de la réintégration du Maroc à l'Union Africaine n'était pas encore retombée, voici le Roi Mohammed VI qui foule le sol du Ghana, hier après-midi, dans le cadre d'une tournée qui le mènera dans plusieurs pays africains que seront la Zambie, le Kenya, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée.

Une visite royale dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, dont le timing intervient au lendemain de l'investiture du nouveau président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, alors que le Ghana reconnait toujours la «RASD».

Mais qu'à cela ne tienne, le Maroc qui a regagnée l'organisation panafricaine à bout d'offensive diplomatique, entend ainsi faire savoir que son offensive africaine, marquée par des visites de Sa Majesté Mohammed VI dans plusieurs pays du continent et la signature d'accords et de conventions, se poursuit pour approfondir les relations cordiales et identifier de nouveaux domaines de coopération.

De même que ce déplacement royal consacre, si besoin en est, l'engagement inébranlable du Maroc à s'ouvrir sur l'ensemble des pays du continent, les impératifs ayant changé et le Royaume étant à même de faire profiter le maximum de pays amis et frères de son savoir-faire et de son expertise, désormais pionnière, dans plusieurs domaines liés au développement.

Non seulement, le Maroc compte par cette volonté politique, au plus haut niveau, de rattraper le temps perdu et d'aller de l'avant sur la voie du renforcement du partenariat bilatéral entre Rabat et Accra, mais il s'agit pour lui de donner une symbolique assez forte aux relations entre les deux pays et consolider davantage un échafaudage donné en modèle de coopération sud-sud et de partenariat gagnant-gagnant ouvert sur l'avenir.

Cela est d'autant plus vrai que, considéré comme la deuxième puissance économique, après le Nigéria, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana qui compte plus de 26 millions d'habitants, figure parmi les trois premiers partenaires commerciaux du Maroc au sein de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

L'on comprend mieux ainsi, pourquoi, deux semaines à peine, après le retour du royaume chérifien au sein de l'Union Africaine, l'offensive marocaine en Afrique ne s'aurait s'arrêter et que le Maroc souhaite que les relations avec le Ghana du nouveau président, Nana Akufo-Addo, évoluent vers un réel partenariat.

Comme quoi, la visite du Souverain marocain, qualifiée par la presse ghanéenne et internationale d'évènement exceptionnel, donnera sans nul doute une forte impulsion aux bonnes relations bilatérales et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités d'affaires entre les deux pays, particulièrement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de la petite industrie de transformation qui boosteront le partenariat maroco-ghanéen.