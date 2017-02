Algérie: Anniversaire de l'UMA - Le président Bouteflika adresse des messages de félicitations aux dirigeants des pays de l'Union

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,a adressé des messages de félicitations aux dirigeants des pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) à l'occasion du 28e anniversaire de sa création.

Le Président Bouteflika a adressé des messages de félicitations au roi du Maroc, Mohammed VI, au président tunisien, Beji Caid Essebsi, au président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, et au Chef du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Al-Sarraj.

Dans ces messages, le Président Bouteflika a présenté aux dirigeants maghrébins ses vives félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bien être et à leurs peuples "davantage de progrès et de prospérité".

La célébration de cet anniversaire est "l'occasion de rappeler les espérances de nos peuples maghrébins à un édifice commun à même de répondre à leurs aspirations au développement et au progrès et de contribuer à faire entendre la voix de notre Maghreb arabe au sein des différents ensembles régionaux et continentaux actuels", a indiqué le président de la République.

"Il est vrai que l'UMA est appelée, aujourd'hui, à consentir davantage d'efforts en vue de réaliser les objectifs du traité de Marrakech, traité fondateur de l'union", a souligné le chef de l'Etat.

Le Président Bouteflika a également réaffirmé "la détermination et la disposition de l'Algérie, peuple et dirigeants, à œuvrer de concert avec l'ensemble des peuples et dirigeants maghrébins frères pour la consolidation de la place de l'UMA et en faveur de l'unité de la Nation Arabe et de l'Union Africaine et de la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace méditerranéen".