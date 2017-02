Maroc: Des centaines de migrants entrent dans l'enclave espagnole de Ceuta

Plusieurs centaines de migrants ont réussi à entrer dans Ceuta : cette enclave espagnole au Maroc. Des centaines de personnes ont franchi, ce vendredi, la barrière entourant la ville. Elles ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Les secouristes s'occupent en ce moment de 400 personnes dans le centre de rétention de Ceuta. Cinq ambulances ont été mobilisées pour s'occuper des blessés. Le passage est très périlleux. La frontière entre le Maroc et cette petite enclave espagnole de Ceuta est marquée par une double barrière sur huit kilomètres : un mur et des barbelés de six mètres de haut.

Un bon nombre de migrants y ont laissé des morceaux de vêtements ou s'y sont écorché la peau, mais cela n'a pas entamé l'immense joie d'être enfin en Europe. Sur les premières images d'un journal local, on voit des jeunes gens, tous des hommes, danser dans la rue et hurler le mot « Liberté ». Tous peuvent maintenant déposer une demande d'asile.

Selon les secours, ils sont 500 à être entrés sur le territoire, mais tous ne sont pas passés. La presse explique qu'ils étaient 800 et 900 à tenter leur chance vers six heures ce vendredi matin. Et selon une journaliste locale, il y a également des blessés côté marocain, dont au moins une personne inconsciente. De son côté, la garde civile espagnole compte trois blessés.