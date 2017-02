Afrique de l'Ouest: UEMOA - Le FMI note une croissance solide

«Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice», Gustave Le Bon (médecin,… Plus »

L'assainissement budgétaire prévu a été reporté à plusieurs reprises au cours des dernières années et la plupart des pays continuent d'intensifier l'investissement public. Des retards persistants dans la mise en œuvre de l'assainissement budgétaire accroîtraient encore la dette publique, augmenteraient les risques de crise de l'endettement et mettraient en péril la couverture monétaire.

La dette publique est en hausse et la couverture des réserves a baissé à 3,7 mois, reflétant une expansion continue des infrastructures publiques et un financement extérieur moindre que dans le passé.

De même, la croissance du PIB réel devrait atteindre 6.5% pour la région. L'inflation reste faible, reflétant des récoltes agricoles particulièrement abondantes et des prix du pétrole bas. Les données préliminaires suggèrent un déficit budgétaire global de 4,5% du PIB en 2016, plus élevé que prévu initialement.

