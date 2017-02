Sénégal: Comité des Droits inaliénables du Peuple palestinien - Le Sénégal reconduit à la tête

Le Comité qui a tenu sa réunion annuelle pour le renouvellement de son bureau, a réélu, à l'unanimité de ses 26 membres. La présidence dudit Comité est assurée par le Sénégal depuis sa création le 10 novembre 1975.

M. Fodé Seck, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies

Comme chaque année, notre pays était seul candidat à sa propre succession. C'est le Représentant permanent de l'Equateur Son Excellence Horacio Sevilla Borja qui a proposé la candidature du Sénégal aux membres du Comité qui, pour la 42ème année consécutive, ont renouvelé leur confiance à la diplomatie sénégalaise.

L'Ambassadeur Fodé Seck, dans son discours d'acception, a déclaré que « naturellement, c'est avec honneur et humilité que j'accueille cette réélection par laquelle vous venez de renouveler, pour la quarante-deuxième fois, la grande marque de confiance que vous témoignez à mon pays».

Et d'ajouter :«Je vous en remercie bien sincèrement et voudrais vous assurer de l'engagement résolu du Sénégal et de son Président, Son Excellence Macky Sall, à poursuivre, avec vous, les efforts nécessaires dans l'accomplissement du mandat, à nous confié, par la résolution A/RES/3376 du 10 novembre 1975, à savoir œuvrer pour la pleine réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien, dans l'esprit de la résolution 181 de 1947 qui a consacré le partage de la Palestine en deux Etats celui d'Israël et celui de la Palestine. »

L'Ambassadeur Seck invite à nouveau, «tous les acteurs à ne guère fléchir dans l'engagement et la détermination à atteindre le but ultime de l'édification d'un Etat palestinien souverain, viable et indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec l'Etat d'Israël, en paix et en sécurité, dans des frontières internationalement reconnues et garanties».