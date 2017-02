Ile Maurice: Voyaz - Une application mobile pour trouver les meilleurs «deals»

Former le personnel du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) sur les techniques utilisées… Plus »

Par ailleurs, après les compagnies aériennes, le directeur général de Titanium Travel Club vise les hôtels de Maurice et d'ailleurs. «On espère que les hôteliers vont se tourner vers nous pour remplir les chambres. C'est un manque à gagner pour eux». Selon lui, les Mauriciens dépensent Rs 2 milliards par an lors des séjours dans les hôtels à Maurice.

Quid de la clientèle ? Le Managing Director veut cibler 10 000 utilisateurs en moins de six mois et espère que ce nombre augmentera graduellement. Voyaz propose également une option appelée «Travel Info» qui permet aux voyageurs de savoir s'ils doivent être munis ou pas d'un visa lorsqu'ils se rendront dans un pays.

