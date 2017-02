Ile Maurice: Grande-Rivière-Noire - Une famille réunionnaise cambriolée deux fois dans la même villa

Cela aura été le coup de trop. Le couple Lemerle, des touristes réunionnais récemment en vacances dans l'île, est outré par la montée de l'insécurité dans la région. Il a, en effet, été victime d'un cambriolage alors qu'il séjournait dans un bungalow à La Preneuse, Rivière-Noire. Le comble de l'histoire, c'est qu'il s'agit du second vol qu'a subi cette famille dans ce même bungalow. En attendant que les enquêteurs soient sur la bonne piste, les Réunionnais racontent leur mésaventure.

Étant retourné chez eux il y a peu, c'est à travers un échange de mails que nous avons pu recueillir leur histoire. Cette famille est encore un peu «troublée» et «déstabilisée» après ce qu'elle a vécu. C'est en ces termes que Nathalie Lemerle parle du vol de son sac à main, ainsi que de deux portables de ses parents, le 25 janvier dernier. Ce vol a eu lieu entre 20 et 22 heures. «Le sac et les téléphones étaient posés sur la table de la salle à manger, qui jouxte la terrasse. Dans mon sac, il y avait aussi ma carte d'identité et ma carte bleue et des lunettes de soleil corrigées pour ma vue», raconte la jeune femme qui a été ainsi privée de ses effets essentiels.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette famille a vécu une telle épreuve car en janvier 2016, ce sont les parents de Nathalie qui s'étaient fait cambrioler. «Mes parents et moi connaissons vraiment très bien Maurice pour y avoir passé très régulièrement nos vacances.Et depuis quatre ans, mes parents louent cette maison 'pieds dans l'eau' à La Preneuse car nous avons des amis très proches qui sont les voisins immédiats de l'occupant de cette maison», confie Nathalie.

Situation alarmante

Cette touriste trouve la situation alarmante. Elle explique que, cette année, le propriétaire a fait rajouter des grilles extensibles pour sécuriser un peu plus la maison mais cela n'a pas dissuadé les voleurs. «Cela veut dire que les cambrioleurs n'ont vraiment peur de rien et doivent être très organisés pour s'introduire dans une maison habitée et dérober des choses à quelques mètres des occupants», continue Nathalie Lemerle.

Cette victime se dit d'autant plus inquiète car les échos recueillis sur le terrain ne laissent pas espérer une amélioration de la sécurité. «À entendre les policiers, ce genre de mésaventure est de plus en plus courante à la Preneuse. Cela indique aussi une montée de l'insécurité à Maurice, une île que nous connaissons bien, que nous apprécions beaucoup. Avec ce type d'événements négatifs, elle risque de perdre son image de marque», constate-t-elle. C'est l'amour pour notre île qui la pousse encore à dire qu'il faudrait trouver une solution à ce problème d'insécurité. «Il faudrait vraiment que les autorités mauriciennes prennent acte de ces faits et mettent en place des mesures avant qu'ils n'impactent négativement sur le tourisme dans l'île», résume-t-elle.

Entre-temps, un des voisins qui les a aidés lors de ce moment difficile parle d'une situation de méfiance généralisée de la part des résidents des bungalows «pieds dans l'eau». «Il y a des individus qui rôdent à toute heure et ici nous sommes de plus en plus agacés par ces cambriolages. La situation est très tendue et il ne faut pas s'étonner si elle dégénère un jour», met en garde cet habitant.