Cameroun/Afrique du Sud: « Pas de contacts entre Broos et l'Afrique du Sud »

11 jours après avoir remporté la CAN 2017 avec le Cameroun, Hugo Broos veut quitter les Lions… Plus »

« Hugo Broos est encore sous contrat avec le Cameroun et entant aller jusqu'au terme dudit contrat« , conclu le communiqué. Quelques heures, plus tôt, l'intéressé démentait les informations l'envoyant chez les Bafana Bafana à nos confrères de RFI: « Un agent m'a approché mais zéro contact direct avec la Fédération Sud-Africaine. Pour l'instant 100% concentré sur le Cameroun« .

« Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion qu'aucun contact n'a été jusqu'ici établi entre Hugo Broos et la fédération de football d'Afrique du Sud« , peut-on lire dans la note de la Fecafoot signée de son Team Press Officer, Vincent de Paul Atangana. Cependant, le Cameroun confirme que « le sélectionneur national a reçu quelques propositions après la participation victorieuse des Lions Indomptables à la CAN 2017« .

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.