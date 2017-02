Algérie: Liverpool - Ryad Mahrez pour renforcer l'attaque la saison prochaine ?

Un départ de l'Algérien de Leicester City très prochainement ne sera pas une surprise. Champion d'Angleterre la saison dernière, les Foxes sont très en difficulté cette saison. Leur performance actuelle est loin de celle qu'ils ont réalisée lors de la saison 2015-2016. Pire, Leicester City frôle la relégation et pourrait se retrouver en deuxième division à la fin de l'actuel exercice. Si cela arrivait, le club connaitre beaucoup de départs et bien évidemment celui de Mahrez.

Ryad Mahrez à Liverpool l'été prochain ? C'est l'hypothèse émise par ESPN. Selon ce média, le club de la Mersey entend renforcer son secteur offensif la saison prochaine pour apporter un plus à Philippe Coutinho et Sadio Mané. ESPN indique que la surprise de Jürgen Klopp pourrait bien être Ryad Mahrez.

