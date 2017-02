Annette Ntignoi Fopa a bâti sa réputation notamment autour des activités de promotion culturelle à l'instar du festival annuel dénommé Africulture. Aujourd'hui, elle s'est lancée dans l'écriture. La désormais écrivaine vient d'ailleurs de publier une invitation à une conférence dédicace de son tout premier roman intitulé "Roméo et Binéta". Elle donne rendez-vous à ses lecteurs ce samedi 18 février 2017 pour le lancement de cet évènement littéraire à Charleroi.

La rédaction de Camer.be est allée à la rencontre de la nouvelle romancière issue de la diaspora camerounaise en Belgique. Dans l'interview qu'elle a bien voulu accorder à notre rédaction, Madame Ntignoi revient sur le fil d'Ariane de "Roméo et Binéta". Entretien.

Mme Annette NTIGNOI, dans quel univers se déroule l'histoire de "Roméo et Binéta" ?

Ce roman, trace le parcours de Binéta l'héroïne, qui loin d'être singulier est un classique, puisqu'il aborde la condition féminine. Si le sujet principal surtout dans la deuxième partie, est la cohabitation de deux cultures au sein d'un couple mixte, il n'en reste pas moins que j'ai voulu à travers les aventures et mésaventures du personnage principale, mettre le doigt sur le vécu des migrants en général : la difficulté d'accès à l'emploi, la suspicion de mariage gris ou mariage blanc, la peur d'expulsion pour les sans-papiers et la fragilité des femmes vivant dans clandestinité. La première partie parle de la condition de la femme en Afrique à travers la vie de Binéta.

Pourquoi avez-vous choisi en tant qu'écrivaine le type littéraire roman particulièrement ?

Quand on prend sa plume pour écrire, on a forcément une certaine responsabilité et surtout un minimum d'intelligence pour pouvoir aborder les sujets réels dans une aventure romanesque. La femme engagée que je suis se laisse forcement influencer par ses propres combats dans l'univers fictionnel. Au jour d'aujourd'hui le vivre ensemble est vraiment en mal dans notre société, regarder ce qui se passe : un jeune Africain au nom de Naithy, 16 ans a été poignardé à Grimbergen par un chauffeur de bus de la société de Lijn en Belgique, Théo agressé sexuellement par les forces de l'ordre française tout simplement parce qu'il est noir, ce sont des signaux très fort qui nous interpellent face à la montée du racisme. Ceci n'est plus du racisme primaire que l'on subit au quartier, dans la rue, au travail ou à l'école, il s'agit des représentants de la société, ce qui est extrêmement très grave

Le titre de votre roman est très intriguant, pourquoi Roméo et Binéta ?

Le titre Roméo et Binéta est un croisement entre Mamadou et Binéta qui est un classique dans la littérature africaine, son regard infantilisant et colonialiste est dépassé face à la femme africaine qui manifeste l'ouverture sur le monde et la pleine participation au développement, elle n'est plus à la case d'alphabétisation dans laquelle on a toujours voulu l'a cantonné depuis la colonisation.

D'un autre côté, Roméo et Juliette est un chef d'œuvre de la littérature occidentale : puisque ce roman Roméo et Binéta traite de la mixité culturelle dans un couple, pour trouver un titre percutant, je me suis inspirée de ces deux éléments pour émanciper Binéta.

Vos chroniques « cahier d'un retour au pays natal », ont révélé au grand public vos talents d'écriture, certains vous ont même suggéré de les publier. La surprise a été votre roman Roméo et Binéta, publié aux éditions Saint Honoré, sortie à la fin du mois de janvier 2017. Annette NTIGNOI entrepreneuse économique (Société OMEGA+), Annette NTIGNOI entrepreneuse culturelle (Festival Africulture), Annette NTIGNOI femme engagé. Parlez-nous de cette nouvelle Annette NTIGNOI FOPA romancière...

C'est une femme militante engagée épuisée par une vingtaine d'années d'activisme (le burnout associatif). Le seul traitement que les médecins ont prescrit, était le repos et le repos sans tricherie, ce qui permettrai de revenir sereine et en bonne santé. Deux années de repos m'ont fait un grand bien et pendant cette mise au vert imposée, l'écriture s'est révélée à moi comme un outil de résilience. J'ai écrit plusieurs romans et nouvelles dont le premier Roméo et Binéta a été publié le 30 janvier aux éditions saint Honoré. D'ailleurs je profite de l'occasion pour inviter vos lecteurs à venir massivement le samedi 18 février 2017 à 15h à l'Hôtel Léonardo, 1A, Boulevard Mayence, 6000 Charleroi pour la conférence-dédicace de ce roman.

Quels sont vos projets littéraires ?

Dans l'immédiat, je m'occupe de la promotion du roman Roméo et Binéta, c'est vrai que la promo est à la charge de la maison d'édition mais je suis une femme d'action et rester à ne rien faire m'agace. Comme je vous disais, pendant mon repos, j'ai écrit trois romans qui sont déjà prêts à l'édition. Le prochain a pour titre « quartier Nylon » qui fait référence à ma ville d'enfance, Bafoussam qui se trouve à l'ouest du Cameroun mon pays d'origine. C'est trois histoires dans un seul roman portées par les jeunes du quartier. Je me suis beaucoup amusée en l'écrivant, quand on met en scènes des enfants, c'est toujours très drôle.

Mme Annette NTIGNOI FOPA, un dernier mot, mais au fait pourquoi avoir ajouter FOPA à votre nom de romancière ?

Fopa est mon nom de famille, NTIGNOI qui veut dire nid d'abeilles, est le nom de ma grand-mère paternelle qui m'a été donné à ma naissance par mon père. Je suis devenue à force de ce nom un vrai nid d'abeilles, ceux qui s'y frottent s'y piquent forcement : ça c'était avant, je suis très apaisée après deux années de repos, je profite d'ailleurs de l'occasion que vous me donnez, pour demander pardon à ceux que j'ai pu blesser dans le feu d'action du militantisme, je sais qu'ils sont très nombreux.

Pour revenir au propos de notre entretien, j'invite tout le monde à acheter le roman Roméo et Binéta, il est chez les libraires, on peut également le commander sur Amazone, la FNAC et autres circuits de distribution des livres. Voici le lien de la maison d'édition où on peut facilement l'avoir : http://www.editions-saint-honore.com/produit/3756/