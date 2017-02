Cameroun: Bagarre rangée pour des ânes

Sept personnes grièvement blessées au village de Massa Koudwaïta, dans l'arrondissement de Gobo ont été déférées à l'hôpital régional de Yagoua.

La scène se déroule le 13 février aux alentours de 14 heures. Huit personnes de coutume arabe, en provenance des villages Baa et Tougoudé au Tchad, débarquent dans le village de Massa Koudwaïta en suivant les traces de six ânes disparus la veille. Cette recherche les conduit devant la concession de Bilikna Hlassou né vers 1979 à Gobo. Les étrangers venus du Tchad expliquent à celui-ci le but de leur voyage et il nie tout en bloc.

Une discussion s'en suit : les visiteurs armés de flèches et de coutelas ont l'intention de fouiller la concession. Bilikna Hlassou s'interpose et appelle ses voisins à la rescousse. La bagarre se déclenche et Bilikna Hlassou reçoit le premier une flèche en plein ventre. Les huit visiteurs dépassés par la masse, sont maîtrisés et six d'entre eux sont assommés à coup de gourdins. Les deux autres prennent la poudre d'escampette.

Les populations avertissent rapidement leur chef de village, Hinimdou Falaïna Ildina, par ailleurs, délégué départemental des Transports du Mayo-Danay. A son tour, il informe le préfet Nkweti Simon Ndoh qui se transporte rapidement sur les lieux, accompagné du sous-préfet Nana Mamoudou de Gobo, des forces de maintien de l'ordre et de défense, du directeur de l'hôpital régional de Yagoua qu'il trouve sur les lieux, le docteur Roger Monthé, chef de district de santé de Guéré. Docteur Amadou Louak s'est déplacé avec une équipe du bloc opératoire et l'ambulance de l'hôpital régional de Yagoua.

Bilikna Hlassou qui a eu reçu une flèche au ventre, a été pris en charge et « son état est stable », selon Lékodé, infirmier major de bloc-chirurgie. Madame Safia Wambi, le préfet du Mayo-Boney au Tchad, sur invitation du préfet du Mayo-Danay, s'est rendue ce mercredi à l'hôpital de Yagoua pour visiter les malades avec dans ses bagages un message d'apaisement. Elle a déclaré que « les populations des deux côtés du Logone doivent cohabiter pacifiquement, selon les vœux des présidents Biya et Deby. L'état de santé des blessés n'est pas alarmant.