Ile Maurice: Groupement d'intervention de la police mauricienne - Formation de cinq jours pour le sauvetage sur les bâtiments élevés

A noter que la première formation sur le High Angle Cadre Rescue s'est déroulée en mai 2014. Un total de 31 officiers du GIPM et de l'Engineering Squadron de la Special Mobile Force y avaient participé. La formation avait été assurée par des personnes ressources de la Combined Joint Task Force Horn of Africa.

Les personnes ressources étaient de l'US Air Force. La formation s'est déroulée en deux volets, théorie et pratique. Parmi les thèmes abordés : échanges de techniques et de procédés ; révision des techniques ; révision des nœuds ; revue des équipements ; secourisme ; auto-sauvetage ; assurage ; soins tactiques de combat ; et système d'évacuation à angle élevé. Les participants se sont également familiarisés avec les techniques de survie, d'évasion, de résistance et de fuite. Le volet pratique s'est tenu au bâtiment de 15 étages de The Core à Ebène.

Former le personnel du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) sur les techniques utilisées dans les cas de missions d'évacuation dans des grands bâtiments : Tel est l'objectif d'une formation de cinq jours (High Angle Rescue Cadre Course) à l'intention d'une trentaine d'officiers du GIPM qui a pris fin cet après-midi.

