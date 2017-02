Sénégal: Mbour / Consommer local - Des professionnelles de l'agro alimentaire sollicitent une centrale

La fédération départementale des femmes professionnelles de l'agro- alimentaire a clôturé hier, la 2ième édition de sa foire d'exposition sise devant le parvis de la mairie de Mbour. Un accent particulier a été mis sur la visibilité des produits et les professionnelles ont milité pour une centrale afin de pouvoir trouver la matière première et l'écoulement de leurs produits. La présidente et vice-présidente, Coumba Diop et Abète Diatta ont au cours d'un point de presse, fait le bilan de l'exposition-vente faite par une trentaine de groupements venus des communes de la petite côte.

Après l'équation de la formation, les femmes de ménage avancent être outillées par l'Institut de technologie alimentaire(Ita) qui leur a appris les rudiments de la transformation des produits agricoles locaux. Pour elles, le consommer local commence par une volonté politique de réduire les importations de boisson, de jus et de sirop. Elles attendent qu'au niveau des séminaires et autres rencontres des services étatiques que leurs produits soient consommés durant les pauses cafés. Leur souhait est de voir l'Etat prendre des mesures restrictives sur certaines importations de produits alimentaires, concurrençant les fabrications locales plus naturelles et certifiées par l'Ita. Elles se réjouissent tout de même d'avoir les autorités administratives et politiques, le préfet Saër Ndao, Saliou Samb , le président du conseil départemental, le maire Fallou Sylla, les directeurs nationaux, Cheikh Issa Sall, le directeur de l'agence de développement municipal et Pape Amady Ndao, celui de l'agence ayant en charge l'artisanat.