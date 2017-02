«Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice», Gustave Le Bon (médecin,… Plus »

Et de poursuivre que la prochaine étape du projet sera de passer à la restitution des différentes décisions prises au cours de leur conclave qui a duré trois jours (14 au 16 février) dans les bases respectives. Le ministre des forces armées, docteur Augustin Tine, venu présider la cérémonie de lancement, a exhorté les élus locaux à soutenir le programme et à travailler pour sa pérennisation. Ainsi, dira-t-il à leur endroit : «vous avez bien compris que la santé est une compétence transférée. Elle n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement, mais de tous. Il faut soutenir le projet à travers vos propres fonds car la planification familiale demeure la stratégie de lutte contre la mortalité maternelle».

A cet effet, un certain nombre de critères a été mis en jeu dont l'engagement politique et la volonté de mettre le programme à exécution. «Nous avons eu la présence des maires pour le lancement. C'est un bon début, nous espérons les avoir dans la mise en place du programme. Certes, toutes les villes ne seront pas enrôlées dans le programme en même temps. Il y a des critères de sélection, mais d'autres pourront être intégrés progressivement», fait savoir Thérèse Mahé Diouf Ba.

Ainsi pour renverser la tendance, il faut améliorer, selon lui, le secteur avec la mise en place du programme «the challenge initiative» qui englobe la santé reproductive urbaine qui sera déployée à grande échelle. Lancé jeudi dernier, à Dakar, les acteurs vont travailler en étroite collaboration avec les élus locaux. Une manière de les amener à prendre eux-mêmes, cette question en charge. « L'innovation pour cette plateforme sera de confier l'exécution des programmes aux collectivités locales et le ministère de la santé et les partenaires se chargeront des aspects techniques», a confié Thérèse Mahe Diouf Ba, directrice de la plateforme d'accélération de la planification en Afrique de l'Ouest francophone.

«Intrahealth» a lancé jeudi dernier, la plateforme d'accélération de la planification familiale en Afrique de l'Ouest Francophone avec le modèle « the challenge initiative » qui sera exécuté dans les villes de l'espace concerné. Selon les acteurs, avec le défi urbain mondial qui prend des proportions, il urge de mettre en place ce programme afin de garantir un meilleur avenir aux familles et aux villes. Le lancement s'est fait hier, jeudi, à Dakar, par le ministre des forces armées du Sénégal, le docteur Augustin Tine.

