Angola: Huambo - Le ministre des Transports appelle à la conservation des équipements du secteur

Huambo — Le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, a appelé jeudi, dans la province de Huambo, les entreprises du secteur à remplacer la culture de gaspillage et d'achat inutile par la maintenance, en vue de la conservation des équipements, évitant ainsi les investissements anticipés dans l'acquisition de nouveaux biens.

Le gouvernant qui parlait à la fin du VIIe Conseil Consultatif élargi du secteur, tenu sous la devise «Maintenance, mobilité et progrès pour le développement de l'Angola", a dit que ce principe visait à garantir que les équipements atteignent des délais utiles de vie, prévus dans les manuels des fabricants.

Augusto da Silva Tomás a affirmé que la mise en œuvre de la culture de la maintenance au niveau des entreprises ne serait possible que sur la base de la planification et du respect des règles établies pour la réduction des coûts et l'augmentation de la préparation des projets.

Il a souligné que le développement de projets signifiait travailler sur la réduction substantielle des coûts opérationnels de l'entreprise, en vue d'obtenir une plus grande liquidité pour répondre à une autre série de dépenses urgentes pour l'entretien des équipements et des infrastructures du secteur.

Cependant, il a expliqué que l'idée principale d'envisager la maintenance, la mobilité et le progrès, comme la devise de l'événement, visait précisément à garantir que tous les gestionnaires et le personnel du secteur des transports en Angola apprennent en même temps, les questions fondamentale en termes des politiques, concepts, stratégies et des règles relatives à la maintenance au niveau de l'entreprise.

"En fait, le VIIe Conseil consultatif sera inoubliable car il a permis de discuter d'une question très importante qui vise à observer la culture de la maintenance par les gestionnaires et les employés des entreprises en vue de l'avancement du pays en cette période de ressources limitées", a réitéré le ministre.

Ont participé à la rencontre, les secrétaires d'Etat du secteur, les présidents des conseils d'administration des entreprises publiques, des directeurs nationaux, des directeurs généraux des instituts liés aux transports, des directeurs provinciaux, entre autres cadres.