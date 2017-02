Angola: France - La BNA pour plus de rigueur contre le blanchiment d'argent dans le pays

Paris — Un combat actif et plus rigoureux au blanchiment d'argent devrait être mené dans le secteur bancaire et dans l'économie du pays, une mesure qui doit être accompagnée d'une meilleure supervision de l'ensemble de ce système et de la gestion prudente des finances internes.

Tel est le défi du pays, a affirmé jeudi, à Paris, en France, le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Valter Filipe, à l'issue d'une rencontre avec le Mouvement d'Entreprises Françaises, une organisation qui réunit plus de 750 mille entreprises.

Dans la capitale française depuis mercredi (15) pour restaurer la confiance des partenaires français dans le système bancaire national, Valter Filipe a défendu le pari sur une politique monétaire axée sur la production nationale.

Il a dit que c'était un processus qui vise à créer des conditions d'exportation, dans lequel les entreprises françaises sont fondamentales.

"Les entreprises françaises ont toujours été importantes dans des moments historiques de l'Angola", a déclaré le gouverneur qui croit au travail en cours et à l'assistance des institutions internationales, pour surmonter la pénurie de devises sur le marché intérieur.

Pour que cet objectif soit atteint à court terme, il a estimé essentiel que les institutions bancaires du pays soient de plus en plus strictes.

Le but ultime de ce défi, selon le gouverneur de la banque centrale, est l'adéquation du système financier angolais aux bonnes pratiques internationales, principalement celles qui sont définies par la Banque centrale européenne (BCE) et par l'autorité de supervision bancaire européenne.

"Ceci a pour but d'avoir l'équivalence de supervision bancaire, et par conséquent élever le niveau de confiance et de crédibilité dans les relations avec nos partenaires internationaux".

Conformément à l'ordre du jour, la délégation angolaise s'est réunie le même jour avec des représentants du Groupe d'action financière internationale (GAFI), un organisme qui, en collaboration avec les entités internationales, identifie les vulnérabilités pour protéger le système financier d'une mauvaise utilisation.

Jeudi, Valter Filipe a également rencontré le gouverneur de la Banque de France et a visité l'Institut bancaire financier International.