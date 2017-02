Angola: Mise en relief du rôle du Président de la République dans l'affirmation de la culture angolaise

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a souligné jeudi, à Luanda, le rôle prépondérant du Président de la République, José Eduardo dos Santos, dans l'affirmation, la promotion et la préservation de la culture angolaise.

Parlant aux journalistes à la fin dune visite aux groupes de carnaval de Viana, Carolina Cerqueira a dit que l'intervention et la sensibilisation du Chef de l'Exécutif angolais sur les questions culturelles étaient fondamentales pour le développement et l'affirmation du secteur au niveau interne et externe.

La ministre de la Culture a considéré l'inclusion de la construction d'infrastructures culturelles dans le Programme national de développement en vertu de la municipalisation des services culturels et de la formation du personnel comme preuve de l'engagement du Président angolais dans la culture.

En ce qui concerne le carnaval, s'agissant d'une manifestation de masse, Carolina Cerqueira a plaidé pour la nécessité des entrepreneurs d'apporter leur contribution, en appuyant les groupes.

Selon la gouvernante, le carnaval est l'un des aspects culturels qui mérite une attention particulière des entrepreneurs étant donnés qu'il rassemble les différentes communautés angolaises à l'occasion.

Au cours de la journée qui a commencé le mardi, la ministre accompagnée par le vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et social, Mme Juvelina Imperial, s'est rendue aux municipalités de Cazenga, Luanda (districts urbains de Rangel et Maianga) et Viana.

Les défilés du carnaval angolais sont prévus pour les 25, 26 et 27 de ce mois.