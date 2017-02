Afrique du Nord: SM le Roi félicite les dirigeants des Etats maghrébins à l'occasion du 28ème anniversaire de la création de l'UMA

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations à Ses frères, Leurs Excellences les dirigeants des États maghrébins, à l'occasion du 28ème anniversaire de la création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

Dans ces messages, le Souverain exprime Ses vœux de santé et de bonheur aux dirigeants des Etats maghrébins et souhaite davantage de progrès et de prospérité à leurs peuples frères.

SM le Roi souligne que la commémoration de cet anniversaire "est une occasion précieuse, pour nos peuples maghrébins, de se remémorer les solides liens de fraternité qui les unissent, et qui s'articulent autour de dénominateurs communs, historiques et civilisationnels, et de la communauté de destin, de langue et de religion. Cette célébration ravive aussi leurs espoirs légitimes quant à la mise en place d'un édifice maghrébin répondant à leurs aspirations en termes de complémentarité, d'unité, de développement global et de vie digne".

A cet égard, le Souverain réitère "l'attachement ferme du Royaume du Maroc au choix maghrébin en tant qu'enjeu stratégique, ainsi que sa foi inébranlable quant à la nécessité de sortir notre Union maghrébine de sa léthargie politique actuelle, d'activer ses institutions et d'en renforcer les structures, en accord avec les finalités de l'Accord de Marrakech. L'UMA, devenue ainsi une source de force pour ses cinq Etats, contribuera efficacement à affronter les multiples défis sous-régionaux, régionaux et internationaux et apportera son concours, en tant que groupement économique régional influent, à la concrétisation des nobles objectifs de l'union africaine".

Dans Ses messages à Ses frères les dirigeants des Etats maghrébins, SM le Roi prie le Très-Haut de "guider nos pas et de nous inspirer sagesse et justesse pour renforcer l'action maghrébine commune, de sorte à répondre aux aspirations de nos peuples, à libérer leurs énergies et à mettre en commun leurs potentialités pour favoriser le développement et la création de richesses dans un environnement empreint de sécurité, de stabilité, de paix et de concorde".