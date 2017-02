Sénégal: Inspecteurs et contrôleurs du travail insistent sur leurs revendications

«Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice», Gustave Le Bon (médecin,… Plus »

"Outre le traitement injustifié qu'ils subissent, les inspecteurs et contrôleurs du travail soufrent de l'absence de plans de formation et de plans de carrière", a-t-il déclaré, avant de dénoncer "la vétusté" des lieux de travail dédiés aux agents membres de ce corps.

Le SICTRASS "n'exclut aucune éventualité et entend user de tous les moyens" dont il dispose pour une satisfaction de ses revendications et le respect des engagements du gouvernement, a déclaré son secrétaire général Mamadou Camara Fall lors d'une conférence de presse à Dakar.

Dakar — Le Syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale (SICTRASS) a annoncé vendredi ne pas écarter une reprise du déroulement de son plan d'action, suspendu en août 2016 avec l'ouverture de avec le gouvernement.

