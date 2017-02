Cameroun: Invitation à la cérémonie de remise de dons par les jeunes élèves à leurs pairs du CJARC

Dans le cadre de la célébration de la 51ème édition de la Fête de la Jeunesse, le 11 février 2017, le Comité National d'Organisation a initié une collecte de dons de toute nature au sein de certains établissements secondaires de Yaoundé, à titre pilote.

La dite opération s'inscrit dans la dynamique des activités de solidarité en vue d'incurver la tendance à l'individualisme et à l'égoïsme. Celle-ci favorise l'émergence d'une nouvelle génération de Camerounais plus solidaires et davantage portés vers la promotion de l'intérêt général.

A cet effet, nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part à la cérémonie de remise desdits dons, le mercredi 22 février 2017 à 14 heures au siège du CJARC, par les élèves donateurs à leurs pairs du Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun, présidée par le Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique et en présence des Ministres des Affaires Sociales et des Enseignements Secondaires.

Veuillez agréer l'expression de a parfaite considération.

Le Directeur Général

Coco Bertin MOWA

CEREMONIE DE REMISE DES DONS PAR LES JEUNES ELEVES A LEURS PAIRS DU CLUB DES JEUNES AVEUGLES REHABILITES DU CAMEROUN

PROGRAMME

13h00 : Mise en place des populations et des élèves

13h25 : Arrivées des invités et autres personnalités

13h40 : Arrivée du Maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4ème

13h45 : Arrivées du sous-Préfet de Yaoundé 4ème

13h50 : Arrivée des membres du Gouvernement

13h55 : Arrivée du Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique

Accueil par Monsieur le Sous-Préfet, Madame le Maire et les Cofondateurs du CJARC

* Exécution de l'hymne National

* Exécution de l'hymne du CJARC

* Mot de bienvenue du Directeur Général du CJARC

* Mot du Représentant des élèves

* Intermède culturel

* Mot du Ministre de la Jeunesse et de l'Education civique

* Remise des dons par les Représentants des élèves

* Photo de famille

* Visite guidée du CJARC

* Fin de la cérémonie.