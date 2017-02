Sénégal: Promotion et valorisation des produits halieutiques - Le pays a l'honneur au salon Halieutis d'Agadir

En tant que pays à l'honneur au Salon Halieutis d'Agadir, au Maroc, le Sénégal a marqué sa présence par une forte délégation tant au niveau de l'exposition que du cycle de conférences animées par des experts. C'est ce que nous apprend un communiqué du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime. La ville portuaire d'Agadir abrite du 15 au 19 février la 4e édition dudit Salon.

La 4e édition du Salon Halieutis d'Agadir, au Maroc, a ouvert ses portes avant-hier, mercredi 15 février, avec une présence remarquée du Sénégal. Selon un communiqué du Service de communication du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime qui nous est parvenu hier, «ce rendez-vous de la pêche et des activités connexes regroupe, au Maroc, décideurs, acteurs, organisations régionales et internationales, Ong et médias du monde entier. Le Sénégal, à l'instar des autres pays d'Afrique, a répondu à l'appel du pays frère».

Avec pour thème, «Le secteur halieutique, un enjeu de développement durable», le 4e Salon Halieutis «s'articule autour d'un plateau d'exposition, d'un forum thématique et d'un espace de rencontres B to B», renseigne le communiqué. «L'exposition axée essentiellement sur les produits halieutiques, les équipements et l'aquaculture, a vu une forte participation du Sénégal», appréciée des autorités marocaines poursuit le texte. «Une mobilisation qui témoigne, à suffisance, les relations qui lient le Royaume du Maroc à la République du Sénégal. Et, ce rendez-vous d'Agadir ne fait que renforcer davantage la coopération sur l'axe Dakar-Rabat», a laissé entendre Aziz Akhanouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Royaume du Maroc.

Madame Ndèye Tické Ndiaye, Secrétaire générale du ministère de la Pêche et de l'Economie maritime, a «remercié le ministère de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc qui a bien voulu inviter le Sénégal à prendre part à cette importante rencontre». «La consolidation des relations bilatérales est aujourd'hui facilitée par l'amitié et la fraternité entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal qui ont une totale convergence de vues sur toutes les questions d'intérêt commun», a-t-elle déclaré. Selon elle, «la participation du Sénégal au Salon Halieutis contribue non seulement à renforcer la coopération bilatérale et à booster les échanges commerciaux entre les deux pays frères, mais également à faciliter la communication entre les Etats membres de la Conférence ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l'Océan Atlantique (COMHAFAT)».

Le communiqué renseigne que la délégation sénégalaise est composée de structures institutionnelles comme le COSEC, le PAD, des sociétés de pêche industrielle et artisanale et de l'Association des Equipementiers de la Pêche au Sénégal (ASSIDEM PECHE), entre autres.