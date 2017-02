L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a organisé hier, jeudi 16 février à Dakar, un atelier de restitution des résultats de «L'analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral». L'objectif de cette étude est de dresser la situation exhaustive du rôle de la femme en milieu pastoral, particulièrement dans les zones traditionnellement pastorales des régions de Louga, de Saint-Louis, de Matam et de Tambacounda.

Le renforcement des moyens de production des femmes en milieu pastoral est l'essence de la rencontre d'hier, jeudi 16 février, tenue à l'initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Dakar. Selon le représentant du ministre de l'Elevage et des Productions animales, Mamadou Ka «le rôle de la femme dans le milieu pastoral est assez important. Elle est présente au niveau de la production, dans les pratiques de conduite, dans les pratiques de commercialisation et dans les pratiques de transformation. Au niveau de l'aspect filière, la femme est présente au niveau de tous les segments des filières de production animale. D'où l'importance de sa place et de son rôle».

Cette étude devra permettre, entre autres, l'accès des femmes du milieu pastoral aux moyens de productions, notamment le cheptel, le foncier, les pâturages et la création d'actifs productifs, mais aussi la création d'activités spécifiques gérées par les femmes dans les zones pastorales et leurs liens avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pastoraux. Les donnés issues de cette analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral ont permis d'examiner un certain nombre de question. Il s'agit de voir, entre autres, «comment la femme se positionne par rapport aux ressources productives ? Quelle est l'accès des femmes pastorales au bétail ? Comment accèdent-elles aux équipements pastoraux, aux intrants, aux financements pour la génération de revenus ?», explique le Dr Malick Faye, expert élevage du Bureau FAO/Sénégal.

Malgré les quelques efforts notés dans ce domaine, les difficultés sont présentes et sont parallèlement liés au manque de moyens de ces femmes. Et, pour y faire face, le représentant du ministre de l'Elevage soutient qu'à ce niveau, il y a beaucoup de formations, de sensibilisation qui sont menées. Et, actuellement, les femmes sont en train d'être prises en charge. Pour rappel, l'étude intitulée «L'analyse diagnostique du rôle de la femme en milieu pastoral» a été initiée dans le cadre de la seconde phase du projet régional «Initiative eau et sécurité alimentaire en Afrique». Démarré en 2014, ce programme prévoit des études pastorales dans différents pays, dont le Sénégal, pour permettre d'orienter la conception et la mise en œuvre d'interventions plus ciblées dans le domaine du pastoralisme.