Sénégal: La chaleur va se ressentir fortement sur l'est et le sud-est (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce une chaleur "particulièrement ressentie" sur l'est et le sud-est du Sénégal, au cours des prochaines 24 heures, à partir de vendredi à 12 heures.

"La chaleur présente à l'intérieur du pays sera particulièrement ressentie sur les localités de l'est et du sud-est du territoire, où les températures maximales tourneront autour de 42°C à Matam, Bakel, Kédougou et leurs environs", indique l'ANACIM.

Le temps sera néanmoins "clément" sur les zones côtières (Dakar, Saint-Louis, Cap-Skirring), à la faveur du maintien de la fraicheur nocturne et matinale sur les localités poches du littoral, écrivent les prévisionnistes météo dans leur bulletin quotidien de prévision.

Ils disent par ailleurs tabler, pour les prochaines 72 heures, sur une "forte sensation de chaleur" pour la façade est du territoire sénégalais, "où les températures les plus élevées seront relevées" au cours de cette période.

A partir du week-end, la chaleur "s'atténuera légèrement à l'intérieur du territoire", alors que la fraicheur nocturne et matinale "restera surtout sensible sur le long du littoral", annonce l'ANACIM.