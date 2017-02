Ile Maurice: Raffick Sorefan rejoint le MSM

«Les membres n'imposent aucune condition au MSM. Pravind Jugnauth fait très bien. Il parle sans arrogance et n'a aucun problème avec mon adhésion», a soutenu Raffick Sorefan. Il a ajouté que le Premier ministre fait un «très bon travail et a le support du secteur privé». Avez-vous reçu une offre ? «Ceux qui me connaissent sauront que ce n'est pas l'argent qui me motive. Si je voulais me faire des millions j'aurai continué à exercer mon métier de dentiste», a-t-il fait ressortir.

«Après des mois de réflexion et des rencontres avec mes collaborateurs et mandants j'ai finalement pris cette décision... » L'ancien membre du Mouvement patriotique (MP), Raffick Sorefan a annoncé son adhésion au sein du Mouvement socialiste militant. Il intervenait lors d'une conférence de presse, à Port-Louis, vendredi 17 février.

