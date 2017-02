Sénégal: Energie - La Banque mondiale évalue les politiques de 111 pays en matière d'énergie durable

«Dès qu'on possède la force, on cesse d'invoquer la justice», Gustave Le Bon (médecin,… Plus »

Plus de 40 % des pays d'Afrique subsaharienne couverts par le rapport n'ont mis presque aucune mesure en place pour accroître l'accès à l'énergie, contre moins de 10 % pour les pays asiatiques. Le Kenya, la Tanzanie, et l'Ouganda, qui disposent de cadres d'action très solides, font ainsi figure d'exceptions.

L'objectif est de fournir aux pouvoirs publics un outil qui leur permet de déterminer si le cadre réglementaire et juridique en vigueur favorise bien le développement d'une énergie durable, tout en mettant en évidence les aspects à améliorer pour parvenir à attirer des investissements privés. Avec ce nouvel instrument, les pays pourront aussi comparer leurs performances à celles des autres, et suivre leurs progrès sur la durée.

Ledit rapport qui s'intitule RISE (RegulatoryIndicators for SustainableEnergy), repose sur une nouvelle série d'indicateurs. Première grille d'évaluation de ce type, il passe au crible les politiques de 111 pays dans trois domaines : l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, de plus en plus de pays en développement s'imposent comme des champions de l'énergie durable grâce à des politiques solides en faveur de l'accès à l'énergie, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

