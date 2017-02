Cameroun: Opération épervier - Les curiosités des listings bancaires à l'étranger

Pour sa mission, M. Dooh Collins empoche un important chèque estimé par des sources à plusieurs centaines de millions de FCFA. Mais « l'expert », comme ne l'indique pas le listing des comptes bancaires et des soldes qu'il fournira à son mandant, n'ira pas se tuer à la tâche. Son rapport se révèle un ramassis de quelques rares comptes réels aux soldes imaginaires et d'une quasi-majorité d'identités bancaires fictives aux contenus tout aussi inventés. La preuve: sa publication a suscité un concert de protestations de la part de Jean Baptiste Nguini Effa, Yves Michel Fotso, Abah Abah, etc.

Sans source, cette liste fait apparaître des noms et des numéros de comptes affectés avec des opérations et/ou des soldes qui atteignent des centaines de milliards de FCFA. On retrouve des noms connus, Yves Michel Fotso l'ancien Administrateur de la CAMAIR, Urbain Olanguena Awono, l'ancien ministre de la Santé publique, Haman Adama, l'ancienne ministre de l'Education de base. Mais aussi des noms peu ou pas connus Le record des comptes est battu par l'ancien ministre des Finances Polycarpe Abah Abah avec une trentaine de comptes bancaires.

