Cameroun: Yaoundé - Trois enfants retrouvés dans une poubelle

Ils ont été abandonnés dans un bac à ordure, au marché Mfoundi,dans la nuit du 9 février dernier, par une commerçante. C'est à 21 h jeudi dernier que Marie Gi-selle Tassi, commerçante au marché du Mfoundi, partie déverser des or-dures dans le bac du marché, a retrouvé trois petits enfants sales et couchés à l'intérieur.

Des enfants âgés respectivement de huit,quatre, et trois ans dont une fille et deux garçons. D'après l'aînée, en provenance de Mfou,leur maman leur a dit qu'elle y retournait rechercher un prétendu prélat et qu'ils devaient rester à la cathédrale.

Ne voyant pas leur génitrice revenir, ils ont quitté les lieux et ont migré vers le marché pour trouver un endroit où dormir. Les enfants ont été conduits au hangar 9 par la commerçante pour la nuit. Le matin du 10 février, la bienfaitrice les a conduits au commissariat central. Ils ont été pris en charge par le service de l’action sociale du commissariat.

En ce lieu, plus de questions sont posées à l'aînée « Nous vivons avec papa et il travaille dans une usine à Mfou. Mais sa femme nous bastonne et nous maltraite. Je ne veux plus y retourner», déclare l'enfant. Ces explications permettent de commencer les recherches du côté du père. « Nous ne chercherons pas leur mère car si une femme abandonne ses enfants ainsi, c'est qu'elle a des problèmes psychiques », indique Claudia M., chef de service de l’action sociale du commissariat central. En attendant que l'on retrouve leurs parents, les enfants ont été sécurisés, dans un centre social de la place.