Afrique de l'Ouest: Ouagadougou - L'OOAS fait la revue de ses projets financés par la Banque mondiale

L'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) tiendra les 21 et 22 février 2017 à Ouagadougou dans la capitale burkinabè une revue de ses projets sous financement de la Banque mondiale.

Quatre projets de l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) sont actuellement financés par la Banque mondiale. A Ouagdougou, les 21 et 22 février, l'organisation, s'arrête pour évaluer les progrès, les difficultés et les challenges afin d'en tirer des leçons. Cet exercice intervient à 10 mois de vie de son Unité de gestion des projets (UGP) mise en place pour coordonner aussi bien les financements de la Banque mondiale ainsi que ceux des autres partenaires.

La rencontre va réunir les professionnels et le management de l'OOAS et les différents spécialistes de la Banque mondiale qui appuient la mise en œuvre desdits projets.

En rappel, l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) met en œuvre et/ou coordonne depuis bientôt une dizaine d'années plusieurs projets de renforcement des systèmes de santé et de surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO. Elle bénéficie à ce titre de l'appui de plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il s'agit de l'Union Européenne, la KFW, l'USAID, la Banque mondiale, la JICA, l'AFD, le CRDI, la BAD, la BID, etc. Une dizaine de projets sont en cours d'exécution en ce moment à l'OOAS.

Les projets financés par la Banque mondiale

- WARDS : Projet régional de renforcement des capacités de surveillance de la maladie en Afrique de l'Ouest (période : 2013- 2017 ; montant 11,5 millions de dollars US dont 1,5 de contribution de l'OOAS. Ce projet couvre les 15 pays de la CEDEAO) ;

- P/MTN : Projet paludisme et maladie tropicale négligées au Sahel (période : 2015-2019 ; montant 121 millions de dollars US dont 10 millions alloués à l'OOAS. Il couvre le Burkina Faso, le Mali et le Niger) ;

- SWWED : Projet autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel (période 2015-2018 ; montant 207 millions de dollars US dont 5 millions alloués à l'OOAS. Ce projet couvre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad) ;

- REDISSE : Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance de la maladie (période 2016-2022 ; montant 361,8 millions de dollars Us dont 20 millions (IDA) + 12 millions de dollars US (DSWRA TRUST FUND) alloués à l'OOAS. Il couvre 10 pays de la CEDEAO ; à terme les 15 pays de la CEDEAO) ;

- ECOWAS/MRH : Projet ouest africain d'harmonisation et de règlementation pharmaceutique (période 2017-2019; montant 3 millions de dollars US ; couverture 15 pays de la CEDEAO)