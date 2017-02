Afrique: Cyclisme/Championnats d'Afrique - L'Algérien Hamza Mansouri en or

Louxor (Egypte) — Le coureur algérien Hamza Mansouri a décroché vendredi la médaille d'or de la course sur route juniors des championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui se déroulent à Louxor (Egypte).

Mansouri a remporté au sprint la course longue de 99 km avec un chrono de 2 heures 31 minutes et 03 secondes, devant son compatriote Oussama Chablaoui. Le Marocain Abdellah Loukili complète le podium.

A la faveur de cette victoire, Mansouri remporte sa deuxième médaille d'or après celle décrochée, mercredi, en course contre la montre individuel.

Les championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui se déroulent à Louxor (Egypte), enregistrent deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.

La dernière édition disputée en 2015 avait été organisée à Casablanca (Maroc) avec la participation de 31 nations dont l'Algérie.