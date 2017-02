Algérie: Aviron et canoë-kayak - Abdelmadjid Bouaoud élu nouveau président de la fédération

Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov,… Plus »

"On va faire preuve de continuité dans ce qui a été réalisé jusqu'ici. On a l'ambition de faire beaucoup de choses positives pour nos disciplines. La réussite de notre mission est l'affaire de toute la famille de l'aviron et canoë-kayak", a assuré le nouveau patron de la FASACK.

"J'accueille mon élection avec beaucoup d'émotion. C'est une confiance qui m'honore et constitue également une lourde tache. On va essayer durant ce mandat de relever les différents défis qui nous attendent. J'espère qu'on sera à la hauteur de cette lourde mission", a déclaré M. Bouaoud à l'APS.

Alger — Abdelmadjid Bouaoud a été élu nouveau président de la fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak (FASACK), pour le mandat olympique (2017-2020), à l'issue de l'assemblée générale élective tenue vendredi à la salle des conférences du Comité Olympique et Sportif algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger).

