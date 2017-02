Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov,… Plus »

Les médailles d'or du GS Pétroliers ont été décrochées par : Soued Cherouati (800m nage libre et 200m 4 nages), Amel Melih (50m dos) et Sarah Hadj-Abderrahmen (100m papillon) chez les dames, alors qu'Oussama Sahnoun (200m nage libre et 50m papillon) et Abderezak Siar (100m brasse) ont été sacrés chez les messieurs.

La 3e journée de compétition, perturbée après l'annulation des séries prévues jeudi matin à cause de la mauvaise qualité de l'eau, a encore une fois été dominée par les nageurs du GS Pétroliers qui se sont adjugés un total de 10 médailles (9 or, 1 argent).

