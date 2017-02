Burkina Faso: Sécurité routière - Radio Oméga et Nestlé Burkina s'unissent pour le port du casque

Mus par la volonté d'améliorer la sécurité routière des populations à travers le dispositif règlementaire et de prévention, la radio Oméga en partenariat avec Nestlé Burkina ont lancé une campagne de sensibilisation au port du casque. « Je suis choco, je porte mon casque et toi ? », c'est l'intitulé de la campagne qui a été lancée ce vendredi 17 février 2017 à Ouagadougou.

Cette campagne selon Fidèle Aymar Tamani, directeur général de la radio Oméga, a pour objectif, une nouvelle approche de sensibilisation. Cette approche s'articule autour de quatre points. Il s'agit premièrement d'un jeu concours « Je suis choco avec mon casque, et toi ? ». Choco en langage jeune signifie « je suis branché ». D'où l'idée d'être branché en portant son casque. Cette première phase de la campagne se déroulera sur cinq jours dans la semaine (du lundi au vendredi) et ce, pendant trois mois. Les participants devront aimer les pages Facebook de la radio et de Nestlé, inviter leurs amis à aimer ces pages, poster un selfie en casque accompagné d'un commentaire de sensibilisation sur la sécurité routière.

La phase deux du jeu dénommée « Team choco » ou l'équipe des branchés, consiste à poster sur la page Facebook Oméga du jeu, une photo en groupe de 10 personnes, avec chacun portant un casque accompagné d'un message de sensibilisation. Le groupe qui sera retenu bénéficiera d'un billet d'avion aller-retour tout frais payé, une moto, des produits Nestlé et des stickers. Oméga Fm prévoit aussi une capsule dans son programme matinal dénommé « Oméga matin » et sera dédiée à la sécurité routière tous les matins avec un message qui renverra les auditeurs sur le jeu principal sur la page.

Il est également prévu un jeu radiophonique dénommé « Interconnexion » entre 10h et 11h 40 mn et qui sera consacré à la sécurité routière.

Pour le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama qui révèle que « les utilisateurs de véhicules à deux roues motorisés représentent plus de 50% des blessés ou des tués sur la route au Burkina », cette activité est donc la bienvenue. Le ministre a rassuré par ailleurs les organisateurs, de l'accompagnement de son département à la réalisation de ce projet, conformément aux engagements du gouvernement. Le secret espoir de la radio Oméga, de Nestlé Burkina et du ministère de la Sécurité routière est qu'à l'issue de cette campagne, le port du casque devienne véritablement une mode chez les usagers de la route au Burkina.