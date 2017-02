Maroc: Cérémonie d'accueil officiel de SM le Roi à Accra

Accra — Le président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, a réservé, vendredi au Palais présidentiel à Accra, un accueil officiel en l'honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

A Son arrivée au Palais présidentiel, le Souverain a regagné la Tribune d'honneur pour saluer les hymnes nationaux marocain et ghanéen, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue à Sa Majesté le Roi.

Le Souverain a, par la suite, passé en revue un détachement de la Garde d'honneur avant de regagner à nouveau la Tribune d'honneur pour saluer les hymnes nationaux des deux pays.

A Son arrivée à l'entrée du Palais présidentiel, SM le Roi a été accueilli par le Président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo.

Au cours de cette visite, SM le Roi est accompagné d'une délégation officielle composée notamment du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma.

La délégation comprend également le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Boussaid, le ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville, M. Nabil Benabdellah, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, M. Aziz Akhannouch, ministre par intérim du Tourisme, le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Alami, ministre par intérim de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de la santé, M. Lhossine El Ouardi, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Nasser Bourita, et plusieurs personnalités civiles et militaires.