Algérie: Champions d'Afrique de cyclisme - Mansouri et Zayd dominent chez les juniors

Triplé pour Hamza Mansouri. Après avoir été sacré en contre-la-montre en équipes puis en individuel, le jeune cycliste algérien s'est adjugé la course sur route junior des 12è Championnats d'Afrique de cyclisme qui se tiennent à Luxor en Egypte depuis le début de la semaine.

Mansouri a bouclé le parcours de 99 km, au sprint, en 2h 31 min 03 sec devant son compatriote Oussama Chablaoui et le Marocain Abdellah Loukili, tous deux arrivés dans le même temps.

Chez les dames, l'Ethiopienne Hailu Zayd Haftu remporte l'or devant sa compatriote Kasahun Tsadkan Gebremedhn et l'Egyptienne Mohammed Yasser Mariam.

Les championnats d'Afrique de cyclisme sur route qui se déroulent à Louxor (Egypte), enregistrent deux épreuves de course contre la montre par équipes et individuel élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23, ainsi qu'une épreuve de course en ligne élite (hommes et dames), juniors (filles et garçons) et U-23.