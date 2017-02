Angola: Bengo - Vers la mise en oeuvre du Cadastre social unique

Caxito — Le Cadastre social unique, qui sera mis en oeuvre par le Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (MINARS), permettra au gouvernement de connaître le profil des bénéficiaires, en particulier les plus vulnérables, en vue de consolider les différents programmes et gérer plus prudemment les fonds alloués à des projets sociaux.

Selon le ministre de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba, qui parlait lors du Conseil consultatif ordinaire de son portefeuille, ce système, qui est en cours de création, contribuera également à la standardisation de la collecte, au traitement, à la gestion et à la diffusion de l'information statistique dont la fiabilité doit servir à améliorer le niveau et la qualité de vie des collectivités.

Le ministre a dit que le registre unique social contribuerait à cibler et rationaliser mieux les appuis et permettrait que les nouveaux programmes et les mesures politiques soient meilleurs et conçus selon les besoins de bénéficiaires.

Gonçalves Muandumba a expliqué qu'à ce niveau convergeaient encore les différents programmes mis en œuvre dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la famille, de l'agriculture, du commerce et d'autres dont les dépenses dans le Budget général de l'Etat de 2016 étaient dans l'ordre de 50,2%, et 53 5% en 2017.