Algérie: Conflit syrien - Un sénateur russe salue la position "sage et pondérée" du pays

L'Algérie espère un rétablissement de la sécurité et de la paix dans ce pays à travers "une solution politique regroupant les Syriens autours d'une plate-forme d'entente qui leur permettra de resserrer leurs rangs face aux organisations terroristes installées en Syrie", avait souligné le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, lors des travaux de la 4ème session du Forum de coopération arabo-russe, tenue le 1er février à Abou Dhabi.

"Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Algérie et au peuple algérien pour la position sage et pondérée affichée par rapport à la cause syrienne", a déclaré à l'APS le sénateur russe d'origine syrienne, en marge d'une table-ronde sur la Syrie organisée jeudi soir à Moscou.

Moscou — Le sénateur russe Ziad Sabsabi s'est félicité de l'approche algérienne vis-à-vis des conflits et a rendu hommage à l'Algérie pour sa position "sage et pondérée" concernant le conflit syrien qui se trouve actuellement à une étape cruciale dans le processus de règlement.

