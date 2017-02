Algérie: Une croissance trop rapide du cerveau des bébés peut-être annonciatrice d'autisme

Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov,… Plus »

Le fait que les enfants autistes ont souvent un cerveau plus volumineux que la moyenne a déjà été décrit par le passé. Mais le moment où cette différence apparaît et le lien avec la manifestation des symptômes de l'autisme n'est pas encore établi.

Et cette croissance accrue de la surface du cortex cérébrale s'est ensuite traduite par une croissance plus élevée du volume total du cerveau des enfants à haut risque lors de leur 2e année, l'âge où apparaissent généralement les troubles du développement social.

Chez les enfants du groupe à haut risque qui ont par la suite été diagnostiqués autistes, la surface du cortex (la couche superficielle du cerveau) a connu une croissance plus rapide que les autres enfants, ont observé les chercheurs, basés aux Etats-Unis et au Canada.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.