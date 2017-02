Algérie: Les technologies de communication estompent la limite entre travail et vie personnelle

Alger — Le recours aux technologies de communication modernes permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d'accroître la productivité, mais estompe la limite entre travail et vie personnelle, selon un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT) publié sur son site web.

Intitulé "'Travailler en tout temps, en tout lieu : les effets sur le monde du travail", ce rapport résume les résultats d'une étude, menée par l'OIT en collaboration avec la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), sur l'impact des nouvelles technologies de communication sur le travail.

L'étude a été réalisée dans 15 pays: Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Finlande, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, le Japon et les Etats-Unis.

Selon cette étude, l'usage croissant des technologies numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou fixes) pour travailler à domicile et ailleurs transforme rapidement le modèle traditionnel du travail, permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire les temps de trajet et d'accroître la productivité.

Mais, il peut également aboutir à de plus longues heures de travail, à une intensification du travail et à une interférence entre travail et domicile, selon l'étude qui identifie plusieurs types d'employés utilisant les nouvelles technologies (TIC) pour travailler hors des locaux de l'employeur notamment les télétravailleurs réguliers, les travailleurs recourant occasionnellement au télétravail et au travail nomade numérique (T/TNN).

Ainsi, le rapport décrit plusieurs effets positifs du T/TNN: plus d'autonomie relative au temps de travail qui conduit à plus de flexibilité en termes d'organisation du travail, réduction du temps de déplacement qui se traduit par un meilleur équilibre travail/famille et une productivité accrue.

Il identifie aussi plusieurs inconvénients tels que la tendance à effectuer plus d'heures de travail et un chevauchement entre travail rémunéré et vie personnelle, qui peut engendrer un haut niveau de stress.

Le rapport établit une distinction claire entre les télétravailleurs à domicile qui semblent jouir d'un meilleur équilibre travail/famille et les travailleurs "très mobiles" qui sont plus exposés à des répercussions négatives sur leur santé et leur bien-être.

"Ce rapport montre que le recours aux technologies de communication modernes favorise un meilleur équilibre global entre vie professionnelle et vie personnelle mais, dans le même temps, il estompe la limite entre travail et vie personnelle, selon le lieu de travail et les caractéristiques de chaque profession", résume Jon Messenger de l'OIT, co-auteur du rapport.

Restreindre le télétravail informel et supplémentaire non rémunéré

Devant cette situation, le rapport fait des recommandations afin de lutter contre ces disparités, en encourageant le télétravail formel à temps partiel afin d'aider les télétravailleurs à entretenir des liens avec leurs collègues et à améliorer leur bien-être, tout en restreignant le télétravail informel et supplémentaire qui implique de longues heures de travail.

"Il est vraiment important de s'attaquer au problème du travail supplémentaire réalisé grâce aux technologies de communication modernes, par exemple le travail additionnel à domicile qui peut être considéré comme des heures supplémentaires non rémunérées, et aussi de garantir un minimum de périodes de repos afin d'éviter les effets délétères sur la santé et le bien-être des travailleurs ", explique de son côté Oscar Vargas de l'Eurofound.

Actuellement, seule l'Union européenne est dotée d'un cadre global pour s'adapter à la numérisation du télétravail, avec l'accord-cadre européen sur le télétravail.

Cependant, la plupart des initiatives en place concernent le télétravail régulier à domicile tandis que les problèmes semblent surtout récurrents dans le T/TNN occasionnel et informel.

A mesure que le télétravail se répand, le besoin de se déconnecter pour maintenir une séparation entre travail rémunéré et vie personnelle grandit, conclut le rapport.