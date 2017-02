Algérie: JO-2020 - 2 grands plateaux à Alger et Sétif pour dégager la future sélection olympique

Alger — La Direction technique nationale (DTN) organisera deux grands plateaux à Alger et Sétif pour mettre sur pied la future sélection olympique de football, appelée à prendre part aux qualifications des Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo, a annoncé vendredi la fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Après avoir dégagé huit sélections régionales de 22 joueurs chacune, la DTN organisera deux autres grands plateaux les 23, 24 et 25 février 2017 à Sétif et le 2, 3 et 4 mars à Alger, précise l'instance fédérale, soulignant que vingt techniciens rattachés à la DTN superviseront ces deux tournois regroupant des joueurs nés en 1997 et en 1998.

Le plateau de Sétif regroupera les sélections régionales de Sétif, Constantine, Annaba et Ouargla soit 88 joueurs et verra se dégager un premier noyau représentant ces quatre régions du pays.

Le plateau d'Alger regroupera les sélections régionales d'Alger, Blida, Oran et Saïda.

Les meilleurs joueurs choisis au cours de ces deux plateaux effectueront des regroupements au Centre technique national de Sidi Moussa et seront supervisés au quotidien par les techniciens de la DTN afin de dégager une partie de la future sélection olympique.

L'autre partie sera composée des 45 joueurs nés en 1997 et en 1998 et qui, grâce à leurs qualités, évoluent déjà en équipe réserve et en équipe première au sein de leurs clubs. Ce groupe de joueurs sera également regroupé au Centre technique national de Sidi Moussa.

Une fois mise sur pied et pour lui donner un volume de jeu international, la future sélection U23 sera engagée pour participer aux Jeux de la Solidarité islamique prévus en mai 2017 à Bakou en Azerbaïdjan et aux prochains Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne.

La même procédure de détection sera reconduite pour dégager la future sélection U20 (les joueurs nés en 1999) et U17 (les joueurs nés en 2002).

Afin de ne pas perturber la scolarité de ces joueurs, les plateaux auront lieu durant les vacances de printemps. Les joueurs choisis pour faire partie des futures sélections U20 et U17 intégreront l'Académie de la FAF après le mois sacré du Ramadhan.