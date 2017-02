Algérie: La loyauté envers les chouhada exige la participation au développement du pays et sa protection contre les dangers

Guelma — La loyauté envers les chouhada exige la participation de tous à l'effort de développement et de protection du pays contre les dangers internes et externes, ont soutenu les participants à une rencontre nationale sur le chahid organisée jeudi à l'université de Guelma.

L'Algérie est confrontée actuellement à de nouveaux défis imposés par la conjoncture internationale et régionale qui "nécessite une véritable mobilisation de ses jeunes pour défendre la souveraineté nationale sur les plans social, économique et culturel", a estimé le moudjahid et ancien diplomate Rabah Mechahoud.

"Les forces juvéniles et particulièrement estudiantines sont appelés plus que jamais à préserver le message de la génération de la Révolution de novembre", a estimé, dans sa communication, l'intervenant lors de cette rencontre co-initiée par l'université de Guelma et la Ligue nationale des étudiants algériens, en présence de nombreux moudjahidine et de l'ambassadeur de Palestine en Algérie.

De son côté, Mohamed Nememcha, recteur de l'université de Guelma, a estimé que la loyauté envers les chouhada "ne se limite pas à la seule évocation de leurs hauts faits, mais implique de faire sien leurs idéaux et leur sens du sacrifice."

Le président de la Ligue nationale des étudiants algériens, Ahmed Redouane, a souligné que les jeunes universitaires abordent l'avenir avec confiance et détermination à contribuer à la consolidation des acquis obtenus par le pays dans les divers secteurs politique, économique et diplomatique.

La célébration de la Journée nationale du chahid "doit constituer une opportunité pour consolider les rapports de fraternité entre l'ensemble des Algériens face aux challenges de la présente conjoncture", a considéré Youcef Kacemi de l'université de Guelma.

La rencontre a donné lieu à une exposition de photographies et toiles à thématique historique et à la projection d'un documentaire sur l'évènement réalisé par des étudiants.