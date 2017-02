Algérie: Journées nationales Azzedine Medjoubi de théâtre - Une pièce tunisienne en ouverture

Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov,… Plus »

Organisée par l'association des artistes indépendants de la ville d'Azzaba avec le concours de la direction de la culture de wilaya et le théâtre régional de Skikda, ces journées verront la présentation de 7 pièces de troupes de M'sila, Boumerdès, Ain Defla, Chlef, Tipasa, Batna et Constantine qui seront départagées par un jury composé du comédien Antar Hellal (Constantine) et des réalisateurs H'mida Aït El Hadj (Alger) et Lotfi Bensebaa (Batna).

Mise en scène par Sadek Seddam à partir d'un texte d'Abdeldjalil Talbi, la pièce aborde la lutte des générations et le nécessaire retour aux racines à travers un conflit entre une mère et son fils.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.