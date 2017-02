Afrique du Nord: Le CES de la Ligue arabe estime important l'application des décisions du 4e sommet arabo-africain

Alger — Le conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes dont la 99ème s'est tenue jeudi au Caire, sous la présidence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a estimé important l'exécution des décisions du 4ème sommet arabo-africain tenu à Malabo (Guinée équatoriale), le 23 novembre dernier.

Le sommet de Malabo avait mis l'accent sur la réalisation d'un partenariat arabo-africain efficace et équilibré tout en demeurant attaché aux objectifs et principes énoncés dans le statut de l'Union africaine (UA) et de la Charte de la Ligue arabe.

Au volet de la coopération économique, la "Déclaration de Malabo" souligne l'encouragement du commerce et de l'investissement dans les pays africains et arabes ainsi que le transfert des technologies dans le domaine de l'agriculture et du développement de l'infrastructure.

D'autre part, la session du Conseil économique et social a adopté plusieurs décisions liées à l'activité économique et sociale arabe commune dont notamment la définition des différents aspects liés au dossier économique et social à soumettre au sommet arabe prévu en mars prochain en Jordanie, le suivi de l'évolution de la Grande zone arabe de libre échange, l'Union douanière arabe et l'investissement dans les pays arabes.

Cette réunion a été marquée également par une série de décisions à caractère social comme le renforcement de la coopération arabo-internationale dans les domaines liés au développement et aux affaires sociales, la modification du règlement du statut du parlement arabe des enfants, l'approbation de l'initiative portant enseignement en faveur des enfants des régions en conflit ou occupées dans le monde arabe et la création d'un comité arabe de suivi de l'application des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

A l'ordre du jour de cette session qui a vu la participation des ministres arabes de l'Economie, des Finances et du Commerce et la présence de représentants de différentes organisations arabes spécialisées, figurent plusieurs points importants relatifs à l'action économique arabe commune, la coopération entre la Ligue arabe et l'Organisation des Nations unies aux plans social et économique et enfin, le projet des ceintures vertes dans les régions du monde arabe.

Pour ce qui est du volet social, le Conseil a abordé plusieurs questions importantes dont les axes de la coopération arabo-internationale dans les domaines de développement et social et le plan portant enseignement dans les régions en conflit ou occupées dans le monde arabe.