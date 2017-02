Algérie: Communauté nationale - Réunion à Paris des chefs de poste et responsables consulaires en Europe

Neuf (9) terroristes ont été neutralisés et cinq (5) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov,… Plus »

Les mesures concernaient aussi l'amélioration des conditions d'accueil et de prestations au profit de la communauté algérienne établie en Europe et la simplification des procédures de délivrance des documents consulaires, notamment le casier judiciaire et le certificat de nationalité.

La dernière réunion du genre s'est déroulée, rappelle-t-on, en septembre 2015 à Paris au siège de l'ambassade d'Algérie, à l'issue de laquelle plusieurs mesures ont été prises dans le sens de l'amélioration et de l'allègement des procédures à même d'augmenter le taux de conversion des passeports et la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale.

Présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, El Hocine Mazouz, cette réunion a pour but de procéder à l'évaluation du processus de délivrance du passeport biométrique afin de prendre des mesures supplémentaires de facilitation au bénéfice des membres de la communauté nationale vivant en Europe.

